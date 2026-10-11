Sevgili Yay, haftanın başında Ay on ikinci evinde sessiz ilerlerken hafta ortasında burcuna geçiyor; enerjin ve özgüvenin yükselirken iş yerinde kendini ifade etmek için güçlü bir pencere açılıyor. Güneş ile Jüpiter'in uyumlu açısı yönetici gezegenin Jüpiter üzerinden yurt dışı, eğitim ve uzak bağlantılı işlerde şansını artırıyor. Plüton'un ileri harekete dönmesi iletişim evinde yazışmaları ve konuşmaları daha etkili hale getiriyor.

Maddi olarak Oğlak İlk Dördün'ü hafta sonuna doğru para evinde harcama planlarını gözden geçirmeni istiyor. Haftanın başındaki Ay ile Jüpiter'in karesi cömertlik ve abartı eğilimini artırabilir, bu yüzden seyahat ya da eğitim harcamalarında bütçe sınırını önceden çiz. Venüs retrosu gizli bir gideri ortaya çıkarabilir.

Gelelim aşka. Ay'ın burcuna geçmesi duygusal olarak açılmanı kolaylaştırıyor; ilişkin varsa hafta ortasında beklentilerini açıkça söylemek yakınlaşma sağlar. Bekarsan eğitim, seyahat ya da yabancı bir çevrede tanışacağın biri dikkatini çekebilir; Venüs retrosu ise uzun süredir içinde sakladığın bir duyguyu itiraf etme isteği yaratıyor, söylemeden önce ne istediğini netleştirmek iyi olur.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…