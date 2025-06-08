9 Haziran - 15 Haziran Terazi Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bu hafta senin için gökyüzündeki gezegenlerin hareketlerine dair birkaç önemli notumuz var. Öncelikle, Mars'ın Koç burcuna geçiş yapması, finansal konuları gündeminin en üst sırasına taşıyacak gibi görünüyor. Bu dönemde, ortaklı maddi işlerinde biraz daha agresif kararlar alman gerekebilir. Belki de bir süredir üzerinde düşündüğün bir yatırımı yapma zamanı gelmiştir ya da borçlarını ödemek için ekstra bir çaba sarf etmen gerekebilir.

Neyse ki Mars'ın enerjisi hafta boyunca, bu konularda daha cesur ve kararlı adımlar atmanı sağlayacak. Tabii son derece hareketli ve bir an bile durmayacağın yoğun bir süreç geçireceğin de aşikar. Yani yorulmaya hazır olursan, başarıdan keyif de alacaksın.

Aşk hayatına gelirsek, bu hafta Venüs ve Uranüs'ün kavuşumu, seni alışılmışın dışında bir aşk deneyimine sürükleyebilir. Bu kavuşum, tutkulu ve bir o kadar da alışılmadık bir bağ kurmana yardımcı olacaktır. Belki de yeni biriyle tanışacak ya da mevcut ilişkinde sınırlarını zorlayacak bir deneyim yaşayacaksın.

Bu dönemde, aşkta belki de hiç beklemediğin sürprizlerle de karşılaşabilirsin. Hoş tesadüfler ve heyecanlı anlara hazır ol. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…