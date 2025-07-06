7 Temmuz - 13 Temmuz Terazi Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bu hafta enerjini ve dikkatini kariyerine yönlendireceğin bir döneme giriyorsun. İş hayatında yaşanacak hareketlilik, seni köklü değişimlere sürükleyecek gibi görünüyor. İşte bu noktada, hafta sonuna doğru burcunda gerçekleşecek olan ilk dördün, senin için adeta bir dönüm noktası olacak.

Belki de uzun zamandır kafanda dönen, belki de bir türlü cesaret edemediğin bir değişim planı var. İşte tam da harekete geçme vakti geldi demektir. Bu süreçte ekip çalışmalarına, iş birliklerine ya da ortaklıklara yönelik fırsatlar ön plana çıkabilir. Bu fırsatları değerlendirmek ve kariyerinde yeni bir sayfa açmak için mükemmel bir zaman dilimi içindesin.

Kararlarını verirken ise mantığını kullanmayı unutma, ama aynı zamanda iç sesini de dinlemeyi ihmal etme. Akıl ve kalp ile verilen kararlar sayesinde başarıya güçlü bir adım atacaksın. Kariyerinin seyrini değiştirmeye hazırsın, peki ya bu değişimle birlikte bambaşka bir yol yürümeye cesaretin var mı? Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…