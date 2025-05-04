5 Mayıs - 11 Mayıs Terazi Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bu hafta ilham dolacaksın! Gökyüzünün iki büyük gücü Merkür ve Jüpiter, senin hayatında kozmik bir etkileşim yaratarak, iletişimden yazıya, eğitimden reklama kadar birçok alanda kendini göstermeni sağlayacak. Bu hafta, içinde birikmiş olan yaratıcı düşünceleri somutlaştırma ve onları projelere dönüştürme konusunda büyük fırsatlarla karşılaşabilirsin.

Bunun yanında, gökyüzünden sana gelen bir başka müjde daha var. İletişim gezegeni Merkür, bu dönemde Boğa burcuna geçiş yapıyor. Bu geçiş, senin daha istikrarlı ve kalıcı fikirlerle ilerlemene yardımcı olacak. Ama bu haftanın sürprizleri bununla da sınırlı değil. Hayatına hem moralini yükseltecek hem de günlük yaşamını kolaylaştıracak kişiler girecek. Özellikle de kardeşlerinle ya da kuzenlerinle ilgili olumlu gelişmeler yaşayabilirsin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…