5 Mayıs - 11 Mayıs Terazi Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bu hafta senin için oldukça ilham verici bir dönem olacak. Özellikle Merkür ve Jüpiter'in kozmik etkileşimi, iletişim, yazı, eğitim ya da reklam gibi konularda adeta bir ilham fırtınası yaratacak. Bu hafta düşüncelerini somutlaştırma ve projelere dökme konusunda büyük fırsatlarla karşılaşabilirsin. Zira bir yandan da Boğa burcuna geçiş yapan Merkür, daha istikrarlı ve kalıcı fikirlerle ilerlemene yardımcı olacaktır.

Aşk hayatınızda ise eski defterlerin yeniden açılabileceği bir döneme giriyorsun. Venüs ve Plüton'un romantik dansı, geçmişte kapanmamış bir duygunun yeniden gündeme gelmesine neden olabilir. Bu durum, duygusal anlamda birtakım kararsızlıkları beraberinde getirebilir. Ancak aynı zamanda sana eski hatalarla dolu yeni bir yola çıkma cesareti de verebilir. Bakalım geçmişte kalan aşk, geleceği ele geçirebilecek mi?

Tüm bunların yanında hem moralini yükseltecek hem de günlük yaşamını kolaylaştıracak kişiler de hayatında yerini alacak. Bu hafta, çevrendeki insanlarla daha fazla zaman geçirmek ve onlarla daha derin bağlar kurmak isteyeceksin. Özellikle de kardeşlerinle ya da kuzenlerinle ilgili olumlu gelişmeler yaşayabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…