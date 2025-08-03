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4 Ağustos - 10 Ağustos Terazi Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
4 - 10 Ağustos 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 4 Ağustos - 10 Ağustos haftası Terazi ve yükselen Terazi burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Terazi ve yükselen Terazi burçlarının 4 Ağustos - 10 Ağustos haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, hadi biraz enerji topla, çünkü bu hafta senin için hareketli geçecek gibi görünüyor. Merkür'ün güçlü enerjisi, sosyal çevreni ve geleceğe yönelik planlarını biraz karıştıracak gibi. Bir nevi hızlı bir dansa benziyor, değil mi?

Eski dostlarından biriyle karşılaşma ihtimalin var, belki de onları yeniden hayatına dahil etmek üzere bir döneme giriyorsun. Takım çalışmalarında ise iletişim kazalarına karşı uyanık olman gerekecek. Yani, biraz daha dikkatli olman gerekecek.

Güneş ile Jüpiter karesi, hayallerini ve beklentilerini abartmaman konusunda sana bir uyarı gönderiyor. Bu, biraz rahatsız edici olabilir, ama gerçekten önemli. İş hayatında hayal kırıklığına uğramamak için sakin kalmalı ve stratejik düşünmelisin. Tabii adımlarını net ve kendinden emim atman da önemli. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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