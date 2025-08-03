4 Ağustos - 10 Ağustos Terazi Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Terazi, hadi biraz enerji topla, çünkü bu hafta senin için hareketli geçecek gibi görünüyor. Merkür'ün güçlü enerjisi, sosyal çevreni ve geleceğe yönelik planlarını biraz karıştıracak gibi. Bir nevi hızlı bir dansa benziyor, değil mi?

Eski dostlarından biriyle karşılaşma ihtimalin var, belki de onları yeniden hayatına dahil etmek üzere bir döneme giriyorsun. Takım çalışmalarında ise iletişim kazalarına karşı uyanık olman gerekecek. Yani, biraz daha dikkatli olman gerekecek.

Güneş ile Jüpiter karesi, hayallerini ve beklentilerini abartmaman konusunda sana bir uyarı gönderiyor. Bu, biraz rahatsız edici olabilir, ama gerçekten önemli. İş hayatında hayal kırıklığına uğramamak için sakin kalmalı ve stratejik düşünmelisin. Tabii adımlarını net ve kendinden emim atman da önemli. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…