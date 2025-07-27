onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler
Yaşam
Astroloji
Terazi Burcu
28 Temmuz - 3 Ağustos Terazi Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
28 Temmuz 2025 - 3 Ağustos 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 28 Temmuz - 3 Ağustos haftası Terazi ve yükselen Terazi burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Terazi ve yükselen Terazi burçlarının 28 Temmuz - 3 Ağustos haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta senin için bir dönüm noktası olacak gibi görünüyor. Venüs ile Chiron arasında oluşan uyumlu açı, iş hayatında bazı değişikliklerin kapıda olduğunu işaret ediyor. Özellikle ortaklık gerektiren işlerde ve ekip çalışmalarında, ön plana çıkman ve liderlik etmen gereken durumlarla karşılaşabilirsin. Ancak bu durum, senin sert ve otoriter bir lider olmanı gerektirmiyor. Tam tersine, bu liderlik, şefkatli ve anlayışlı yönlerini sergilemen için bir fırsat olacak. 

Haftanın ikinci yarısında ise gökyüzünde Merkür ile Uranüs arasında oluşan kare açı, ani fikir değişikliklerine ve değişen gündemlere ayak uydurmanı gerektirecek. İşler bir anda değişse de, zekan ve çözüm odaklı yaklaşımın sayesinde, bu dalgalı süreci başarıyla yöneteceksin. Sular çokça dalgalanmadan durulacaktır. Biz biliyoruz ki, karşına çıkan her türlü düğümü çözmeyi başaracaksın! Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2025 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Terazi Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Terazi Burcu Yorumu

Aylık Terazi Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Terazi Burcu Yorumu

Yıllık Terazi Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Terazi Burcu Yorumu

Bu Hafta Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 🌟

Terazi burcu için yeni fırsatlar kapıda mı? 🌈 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın