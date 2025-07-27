28 Temmuz - 3 Ağustos Terazi Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bu hafta senin için bir dönüm noktası olacak gibi görünüyor. Venüs ile Chiron arasında oluşan uyumlu açı, iş hayatında bazı değişikliklerin kapıda olduğunu işaret ediyor. Özellikle ortaklık gerektiren işlerde ve ekip çalışmalarında, ön plana çıkman ve liderlik etmen gereken durumlarla karşılaşabilirsin. Ancak bu durum, senin sert ve otoriter bir lider olmanı gerektirmiyor. Tam tersine, bu liderlik, şefkatli ve anlayışlı yönlerini sergilemen için bir fırsat olacak.

Haftanın ikinci yarısında ise gökyüzünde Merkür ile Uranüs arasında oluşan kare açı, ani fikir değişikliklerine ve değişen gündemlere ayak uydurmanı gerektirecek. İşler bir anda değişse de, zekan ve çözüm odaklı yaklaşımın sayesinde, bu dalgalı süreci başarıyla yöneteceksin. Sular çokça dalgalanmadan durulacaktır. Biz biliyoruz ki, karşına çıkan her türlü düğümü çözmeyi başaracaksın! Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…