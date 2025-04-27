28 Nisan - 4 Mayıs Terazi Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bu hafta Plüton'un güçlü enerjisinden etkilenebilirsin. Bu enerji, özellikle güven konusunda hassas bir döneme işaret ediyor. Haliyle bu durum ilişkilerdeki dengeni biraz sarsabilir, bu yüzden dikkatli olmanda ve ilişkilerinde güven duygusunu sarsan konularda acele kararlar vermemen gerekiyor.

Ayrıca, Venüs ve Plüton arasındaki kare açı, duygusal yaşamını daha yoğun bir hale de getiriyor. Bu yoğunlaşma sürecinde, aşk hayatında manipülatif davranışlara karşı tetikte olman önemli. İlişkilerinde karşındaki kişinin niyetlerini doğru bir şekilde anlamaya çalışmalısın. Elbette kendini korumalı ama boş kuruntularla aşkı kurban da etmemelisin. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…