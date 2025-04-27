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28 Nisan - 4 Mayıs Terazi Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
Invalid Date, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Terazi ve yükselen Terazi burçlarının aşkla imtihanını ve 28 Nisan - 4 Mayıs haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Terazi ve yükselen Terazi burçlarının 28 Nisan - 4 Mayıs haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta Plüton'un güçlü enerjisinden etkilenebilirsin. Bu enerji, özellikle güven konusunda hassas bir döneme işaret ediyor. Haliyle bu durum ilişkilerdeki dengeni biraz sarsabilir, bu yüzden dikkatli olmanda ve ilişkilerinde güven duygusunu sarsan konularda acele kararlar vermemen gerekiyor. 

Ayrıca, Venüs ve Plüton arasındaki kare açı, duygusal yaşamını daha yoğun bir hale de getiriyor. Bu yoğunlaşma sürecinde, aşk hayatında manipülatif davranışlara karşı tetikte olman önemli. İlişkilerinde karşındaki kişinin niyetlerini doğru bir şekilde anlamaya çalışmalısın. Elbette kendini korumalı ama boş kuruntularla aşkı kurban da etmemelisin. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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