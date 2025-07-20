21 Temmuz - 27 Temmuz Terazi Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bu hafta sein için adeta bir enerji fırtınası gibi geçecek. Güneş, Aslan burcuna geçiş yaparak sosyal çevreni adeta bir arı kovanına dönüştürecek. Bu hareketlilik, çevrendeki insanlarla olan ilişkilerini daha da zenginleştirecek ve etrafında bir enerji çemberi oluşturacak.

İş hayatında ise bu hafta, 'tek başına savaşan kahraman' rolünü bir kenara bırakmanın zamanı geldi. İş birliği yapmanın ve ekip ruhunu benimsemenin sana daha çok fayda sağlayacağı bir döneme giriyorsun. Belki de bir ekip projesinde yer alacak, ortak bir yatırım yapacak ya da çevrenden gelen bir fikirle yeni bir girişime adım atacaksın.

Hafta sonuna doğru bu konularda yeni bir enerji, taze bir motivasyon bulman mümkün. Yeni Ay, seni “seninle aynı vizyonu paylaşan insanlarla büyü” mesajını gönderiyor. Bu mesaj, senin için yeni bir başlangıç, yeni bir dönem demek olabilir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…