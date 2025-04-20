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21 Nisan - 27 Nisan Terazi Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
21 - 27 Nisan 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 21 Nisan - 27 Nisan haftası Terazi ve yükselen Terazi burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Terazi ve yükselen Terazi burçlarının 21 Nisan - 27 Nisan haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta bazı hoş olmayan gelişmelerden söz etmemiz gerekecek. Zira, haftanın son günü Boğa burcunda gerçekleşecek olan Yeni Ay’a yaklaştıkça, yakın çevreyle yapılan iş birlikleri stres yaratabilecek. Sevdiklerine imtiyaz tanıma, onlara fazla güvenme ve kendinden ön planda tutma gibi konuları bir kenara bırakmalısın. 

Söz konusu iş olduğunda profesyonellik şart! İşte tam da bu yüzden, ortaklarına güvensen bile, attığın imzalar konusunda dikkatli olmalısın. Özellikle de haklarını garanti altına almalısın. Tedbiri elden bırakmamak bir şey kaybetmeni sağlamaz. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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