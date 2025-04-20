21 Nisan - 27 Nisan Terazi Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bu hafta bazı hoş olmayan gelişmelerden söz etmemiz gerekecek. Zira, haftanın son günü Boğa burcunda gerçekleşecek olan Yeni Ay’a yaklaştıkça, yakın çevreyle yapılan iş birlikleri stres yaratabilecek. Sevdiklerine imtiyaz tanıma, onlara fazla güvenme ve kendinden ön planda tutma gibi konuları bir kenara bırakmalısın.

Söz konusu iş olduğunda profesyonellik şart! İşte tam da bu yüzden, ortaklarına güvensen bile, attığın imzalar konusunda dikkatli olmalısın. Özellikle de haklarını garanti altına almalısın. Tedbiri elden bırakmamak bir şey kaybetmeni sağlamaz. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun...