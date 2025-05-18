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19 Mayıs - 25 Mayıs Terazi Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
19 - 25 Mayıs 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 19 Mayıs - 25 Mayıs haftası Terazi ve yükselen Terazi burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Terazi ve yükselen Terazi burçlarının 19 Mayıs - 25 Mayıs haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta özellikle maddi konuların ön planda olacak. Hafta sonuna doğru yaşanacak olan birtakım ilginç gelişmeler ise finansal durumunda beklenmedik bir iyileşmeye yol açabilir. 

Tam da bu noktada 24 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Güneş ile Uranüs üçgeninden söz etmeliyiz. Bu enerji, cebine beklenmedik bir paranın girişini sağlayabilir ya da yatırım fırsatı sunabilir. 

Güneş'in İkizler burcundaki hareketi ise, maddi konularda yeni fırsatlar keşfetmen için sana ilham verebilir. Belki de uzun zamandır aklında olan ve hayata geçirmek için doğru zamanı beklediğin bir iş fikri, bu hafta sonunda gerçekleşebilir. Tüm bunların dışında bir de yeni yatırımlara yönelmeyi düşünüyorsan, hemen harekete geçsen iyi edersin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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