19 Mayıs - 25 Mayıs Terazi Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bu hafta özellikle maddi konuların ön planda olacak. Hafta sonuna doğru yaşanacak olan birtakım ilginç gelişmeler ise finansal durumunda beklenmedik bir iyileşmeye yol açabilir.

Tam da bu noktada 24 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Güneş ile Uranüs üçgeninden söz etmeliyiz. Bu enerji, cebine beklenmedik bir paranın girişini sağlayabilir ya da yatırım fırsatı sunabilir.

Güneş'in İkizler burcundaki hareketi ise, maddi konularda yeni fırsatlar keşfetmen için sana ilham verebilir. Belki de uzun zamandır aklında olan ve hayata geçirmek için doğru zamanı beklediğin bir iş fikri, bu hafta sonunda gerçekleşebilir. Tüm bunların dışında bir de yeni yatırımlara yönelmeyi düşünüyorsan, hemen harekete geçsen iyi edersin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…