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16 Haziran - 22 Haziran Terazi Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
16 - 22 Haziran 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 16 Haziran - 22 Haziran haftası Terazi ve yükselen Terazi burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Terazi ve yükselen Terazi burçlarının 16 Haziran - 22 Haziran haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta seni oldukça ilginç ve belki de biraz karmaşık bir dönem bekliyor. Mars'ın 12. evine geçişiyle birlikte, iç dünyana doğru bir yolculuğa çıkıyorsun. Bu yolculuk sırasında belki de daha önce hiç farkında olmadığın, iç dünyanın derinliklerine gömülmüş bazı meselelerle yüzleşme fırsatı bulacaksın.

Bu süreçte ruhsal anlamda biraz yorgun hissetmen, belki de iş hayatındaki performansını etkileyebilir. Odaklanma sorunları yaşaman ve genel olarak enerjinin düşük olması gayet normal. Ancak endişelenme, çünkü bu durum geçici ve aslında size kendini daha iyi anlama fırsatı sunuyor.

İşte tam bu noktada, Güneş ile Chiron arasındaki olumlu etkileşim devreye giriyor. Bu etkileşim, belki de hiç düşünmediğin bir karar vermeni sağlayabilir. Kendinizi keşfettiğin ve belki de iç dünyanı tamamen yeniden değerlendirdiğin bu süreçte, iş değişikliği yapmayı da düşünebilirsin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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