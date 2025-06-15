16 Haziran - 22 Haziran Terazi Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bu hafta seni oldukça ilginç ve belki de biraz karmaşık bir dönem bekliyor. Mars'ın 12. evine geçişiyle birlikte, iç dünyana doğru bir yolculuğa çıkıyorsun. Bu yolculuk sırasında belki de daha önce hiç farkında olmadığın, iç dünyanın derinliklerine gömülmüş bazı meselelerle yüzleşme fırsatı bulacaksın.

Bu süreçte ruhsal anlamda biraz yorgun hissetmen, belki de iş hayatındaki performansını etkileyebilir. Odaklanma sorunları yaşaman ve genel olarak enerjinin düşük olması gayet normal. Ancak endişelenme, çünkü bu durum geçici ve aslında size kendini daha iyi anlama fırsatı sunuyor.

İşte tam bu noktada, Güneş ile Chiron arasındaki olumlu etkileşim devreye giriyor. Bu etkileşim, belki de hiç düşünmediğin bir karar vermeni sağlayabilir. Kendinizi keşfettiğin ve belki de iç dünyanı tamamen yeniden değerlendirdiğin bu süreçte, iş değişikliği yapmayı da düşünebilirsin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…