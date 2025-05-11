12 Mayıs - 18 Mayıs Terazi Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bu haftanın hareketine yetişmen şart! Öncelikle, gökyüzünde parıldayan Akrep Dolunayı, senin para evine konuk olacak. Bu durum, biraz da olsa seni maddi anlamda şaşırtabilir. Belki de beklenmedik bir ödeme ya da sürpriz bir maddi kazanç kapını çalabilir. Uzun zamandır beklediğin bir ödeme sonunda cebine girebilir ya da belki de hakkın olan bir miras ya da mal, sonunda seninle buluşabilir.

Tam da bu noktada bu hafta sadece maddi konularla sınırlı kalmayacak. Gökyüzünde hareketlenmeye devam eden Jüpiter, İkizler burcuna geçiş yapacak. Şimdi aklında yer alan, belki de uzun zamandır üzerinde düşündüğün projeleri ve fikirleri paylaşmak için eşsiz bir fırsat olabilir. Böylece fikirlerine değer veren kişilerin olduğunu da fark edebilirsin. Hatta hafta sonuna kadar fikirlerinin beklediğinden çok daha fazla ilgi çektiğini de görebilirsin. Peki, hâlâ neyi bekliyorsun? Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…