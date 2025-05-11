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12 Mayıs - 18 Mayıs Terazi Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
12 - 18 Mayıs 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 12 Mayıs - 18 Mayıs haftası Terazi ve yükselen Terazi burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Terazi ve yükselen Terazi burçlarının 12 Mayıs - 18 Mayıs haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu haftanın hareketine yetişmen şart! Öncelikle, gökyüzünde parıldayan Akrep Dolunayı, senin para evine konuk olacak. Bu durum, biraz da olsa seni maddi anlamda şaşırtabilir. Belki de beklenmedik bir ödeme ya da sürpriz bir maddi kazanç kapını çalabilir. Uzun zamandır beklediğin bir ödeme sonunda cebine girebilir ya da belki de hakkın olan bir miras ya da mal, sonunda seninle buluşabilir.

Tam da bu noktada bu hafta sadece maddi konularla sınırlı kalmayacak. Gökyüzünde hareketlenmeye devam eden Jüpiter, İkizler burcuna geçiş yapacak. Şimdi aklında yer alan, belki de uzun zamandır üzerinde düşündüğün projeleri ve fikirleri paylaşmak için eşsiz bir fırsat olabilir. Böylece fikirlerine değer veren kişilerin olduğunu da fark edebilirsin. Hatta hafta sonuna kadar fikirlerinin beklediğinden çok daha fazla ilgi çektiğini de görebilirsin. Peki, hâlâ neyi bekliyorsun? Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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