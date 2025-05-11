12 Mayıs - 18 Mayıs Terazi Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bu hafta senin için biraz hareketli geçecek gibi görünüyor. Mesela Akrep Dolunayının parıltısı, senin para evinde boy gösteriyor. Bu, bir anlamda sürpriz bir ödeme ya da beklenmedik bir maddi kazanç anlamına gelebilir. Bu durum, belki de uzun zamandır beklediğin bir ödemenin sonunda eline geçmesi gibi bir durum da olabilir. Öte yandan miras ve hakkın olan malların sana ulaşması da gündemde olabilir.

Bu hafta bir yandan da Jüpiter, İkizler burcuna geçiş yapıyor. Bu da senin için oldukça önemli, çünkü aklında yer alan projeleri ve fikirleri paylaşmak için eşsiz bir fırsat olabilir. Belki de uzun zamandır üzerinde düşündüğün bir iş fikrini, bir projeyi artık seslendirmenin vakti gelmiştir. Şimdi fikirlerine değer veren birilerinin olduğunu görebilirsin, hatta hafta sonuna kadar fikirlerin beklediğinden çok daha fazla ilgi çekebilir.

Aşk hayatında ise biraz daha karmaşık bir durum söz konusu olabilir. Tutkuların derinleşmesiyle birlikte, daha fazla bağ kurma ihtiyacı hissedebilirsin. Bu durum, özellikle geçmişte kapanmayan bir sayfanın yeniden açılmasına neden olabilir. Belki de eski bir aşk, belki de hâlâ üzerine konuşulmayan bir konu yeniden gündeme gelebilir. Ancak unutma, her şey senin kontrolünde ve senin elinde. Bu hafta senin haftan olacak, Terazi! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…