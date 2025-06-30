Temmuz Oğlak Burcu Aylık Sağlık Burç Yorumu

Bu ay hem fiziksel hem zihinsel olarak dinlenmeye ve bedeninizi dinlemeye ihtiyaç duyabilirsiniz. Oğlak dolunayı ile birlikte kendi sağlığınızla ilgili farkındalığınız artacak. Uzun zamandır ihmal ettiğiniz bir kontrol ya da sağlık rutini tekrar gündeme gelebilir. Mars’ın Başak burcundaki hareketi, sizi aktif kılarken zaman zaman sindirim sisteminizi zorlayabilir.