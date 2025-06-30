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Temmuz Oğlak Burcu Aylık Para Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
Temmuz 2025, Aylık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Astrolog Gizem
Astrolog Gizem
Astroloji Editörü

Temmuz ayında maddi konular ve kariyer yolculuğunun nasıl ilerleyeceğini merak eden Oğlak ve yükselen Oğlak burçları için ay boyunca para kazanacağınız ve kaybedeceğiniz günleri ele aldık. Peki, aylık para yorumlarına göre Temmuz ayında Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının ekonomik durumu nasıl olacak?

İşte finansal ve profesyonel hayatına dair ipuçlarıyla aylık para yorumları

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Finansal konular bu ay oldukça hareketli. 24 Temmuz’daki Aslan yeni ayı, ortaklaşa finans, miras, nafaka, sigorta ya da krediler gibi dış destekli kaynaklarda yeni fırsatlar doğurabilir. Ancak bu alanda Merkür retrosu (17 Temmuz – 10 Ağustos) boyunca sözleşmeler, bankacılık işlemleri ve maddi paylaşımlar konusunda dikkatli olunmalı. 7 Temmuz’da Uranüs’ün İkizler burcuna geçişiyle birlikte iş yerinizde ani düzenlemeler, görev değişiklikleri ya da dijitalleşmeyle ilgili yeni uygulamalarla karşılaşabilirsiniz. Bu da gelir modelinizde farklılaşma yaratabilir. Harcamalarda temkinli olmanız gereken bir dönemdesiniz.

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Astrolog Gizem
Astrolog Gizem
Astroloji Editörü
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