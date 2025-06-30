Temmuz Oğlak Burcu Aylık Para Burç Yorumu

Finansal konular bu ay oldukça hareketli. 24 Temmuz’daki Aslan yeni ayı, ortaklaşa finans, miras, nafaka, sigorta ya da krediler gibi dış destekli kaynaklarda yeni fırsatlar doğurabilir. Ancak bu alanda Merkür retrosu (17 Temmuz – 10 Ağustos) boyunca sözleşmeler, bankacılık işlemleri ve maddi paylaşımlar konusunda dikkatli olunmalı. 7 Temmuz’da Uranüs’ün İkizler burcuna geçişiyle birlikte iş yerinizde ani düzenlemeler, görev değişiklikleri ya da dijitalleşmeyle ilgili yeni uygulamalarla karşılaşabilirsiniz. Bu da gelir modelinizde farklılaşma yaratabilir. Harcamalarda temkinli olmanız gereken bir dönemdesiniz.