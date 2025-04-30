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Mayıs Oğlak Burcu Aylık Sağlık Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
Mayıs 2025, Aylık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü

Bu ay sağlık açısından dikkatli olmanız gereken süreçlerden geçeceğiz. Bu yüzden nelere dikkat etmeniz gerektiğini de dikkatle ele aldık. Peki, Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının Mayıs ayı boyunca enerjisi nasıl olacak? Mayıs ayında sağlık durumunuzda değişiklik olacak mı?

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlığı için gökyüzünden gelen öneriler!

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Ayın ilk haftası Güneş’in Boğa burcundaki transitinde sağlığınızı önceliklendirmenize yardımcı olabilir. Ancak aşırı çalışma veya fiziksel stres, yorgunluğa yol açabilir.

12 Mayıs Dolunayı özellikle stresin bedensel yansımasına neden olabilir. 20 Mayıs sonrası, Güneş’in İkizler’e geçişiyle birlikte zihinsel enerjiniz artacak. Böylece sağlığınız da düzene girecek.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
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