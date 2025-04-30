Mayıs Oğlak Burcu Aylık Para Burç Yorumu

Güneş’in Boğa burcundaki hareketi para ve maddi kaynaklar ile ilgili güçlü bir odaklanma yaşayacaksınız. Yaratıcılığınızı kullanarak güzel paralar kazanabilirsiniz.

5–18 Mayıs arasında iş yerindeki projeler veya hobiler üzerinden ekstra gelir yaratma fırsatlarınız da olabilir. 12 Mayıs Akrep Dolunayı iş hayatındaki dengeleri sorgulamanızı gerektirebilir.

20 Mayıs sonrası kariyerinizle ilgili çok daha fazla fırsat doğacak. Güneş İkizler burcuna geçerken iş görüşmeleri, kariyer planlaması ve maddi hedefler için çok uygun bir dönem başlıyor.

27 Mayıs Yeni Ayı kariyerinizle ilgili güçlü adımlar atmana ve yeni fırsatlar yaratmana imkan tanıyacak.