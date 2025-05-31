Haziran Oğlak Burcu Aylık Sağlık Burç Yorumu

Ayın ilk yarısında Güneş ve Merkür’ün İkizler burcundaki seyahati, sizin 6. evinizde gerçekleştiği için sağlık rutini, beslenme, egzersiz ve iş-yaşam dengesi doğrudan gündeminizde olabilir. Bu süreçte zihinsel yorgunluk, dağınık bir tempo veya uykusuzluk gibi durumlar bağışıklığınızı etkileyebilir.