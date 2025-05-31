Haziran Oğlak Burcu Aylık Para Burç Yorumu

Ayın başında Güneş ve Merkür İkizler burcunda, yani haritanızın 6. evinde ilerliyor. Bu da iş ortamı, günlük çalışma rutini ve hizmet ettiğiniz alanlardan gelir elde etme konularını öne çıkarıyor. Bu dönem yeni bir görev tanımı alabilirsiniz ya da kazancınızda artış olabilir.

Ancak Venüs’ün Boğa burcunda olması sizi haritanızın 5. evinde ilerlemesi nedeniyle maddi anlamda keyif harcamalarına açık yapıyor. Bu nedenle aşırı lüks harcamalara dikkat edin. Ayağınızı yorganınıza göre uzatın.