Haziran Oğlak Burcu Aylık Aşk Burç Yorumu

11 Haziran’da Yay burcunda gerçekleşen dolunay, haritanızın 12. evinde olduğu için gizli duygular, bastırılmış istekler ya da geçmiş aşklar tekrar gündeme gelebilir. Bu dönem, aşk hayatınızda bir kapanış, bir sır perdesinin aralanması ya da duygusal bir yüzleşme getirebilir.

25 Haziran’daki Yengeç yeniayı ise haritanızın 7. evinde, yani evlilik ve ilişkiler alanında gerçekleşiyor. Bu yeniay, hayatınıza yeni bir ilişki getirebilir veya mevcut bir ilişkide “artık birlikte nereye gidiyoruz?” sorusunu masaya yatırmanıza neden olabilir. Bu ay daha çok eğlenmek ve daha çok flört etmek isteyebilirsiniz. Venüs'ün Boğa'daki yolculuğunu değerlendirirseniz güzel gelişmeler söz konusu olacaktır.