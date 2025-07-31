Ağustos Oğlak Burcu Aylık Para Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, Ağustos ayına hoş geldin! Bu ay senin için birçok sürprizle dolu. İlk olarak, 9 Ağustos'taki Kova Dolunayı, maddi durumunu gözden geçirmen için harika bir zaman. Bu dolunay, cüzdanının derinliklerine bir ışık tutuyor ve belki de daha önce hiç düşünmediğin alternatif gelir kaynaklarını gözler önüne seriyor. Sabit maaşının dışında, belki de hiç düşünmediğin kazanç kapıları aralanıyor önünde.

Bu ayın başında, uzun vadeli yatırımların ya da iş birliklerin meyvelerini toplamaya başlıyorsun. Belki de risk aldığın bir konuda beklediğinden daha iyi sonuçlar elde etmek üzeresin. 11 Ağustos'ta ise Merkür retrosunun sona ermesiyle, imzalar ve sözleşmeler daha güvenilir bir hale geliyor. Yani, attığın her adım ay ilerledikçe daha sağlam temellere dayanacak.

22 Ağustos'taki Başak Yeni Ayı da hayatına etki edecek! Enerjin yeniden canlanacak... Uluslararası bağlantılar, yüksek öğrenim, hukuki işler ya da kişisel gelişim gibi konularda yeni bir sayfa açılıyor hayatında. Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…