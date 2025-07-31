Ağustos Oğlak Burcu Aylık Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, Ağustos ayının ilk günlerindeki Kova Dolunayı (9 Ağustos) cüzdanının içine bir ışık tutuyor. Sabit maaşının dışında, belki de hiç düşünmediğin kazanç kapıları aralanıyor önünde. Tam da bu noktada uzun vadeli yatırımların ya da iş birliklerin meyvelerini vermeye başlıyor. Belki de risk aldığın bir konuda beklediğinden daha iyi sonuçlar elde etmek üzeresin. Merkür retrosunun sona erdiği 11 Ağustos'ta ise imzalar ve sözleşmeler daha güvenilir bir hale geliyor. Yani attığın her adım ay ilerledikçe daha sağlam temellere dayanıyor!

22 Ağustos'taki Başak Yeni Ayı ise içindeki enerjiyi yeniden canlandırıyor. Uluslararası bağlantılar, yüksek öğrenim, hukuki işler ya da kişisel gelişim gibi konularda yeni bir sayfa açılıyor hayatında. Günlük yaşamında inandığın değerler üzerinden daha net kararlar alabilir, belki de bir seyahat planı yapabilir ya da yeni bir eğitim programına başlayabilirsin. Kim bilir, belki de uzun zamandır hayalini kurduğun bir kursa kayıt yaptırmak bu ay içinde gerçekleşebilir.

Gelelim aşka... 25 Ağustos'ta Venüs'ün Aslan burcuna geçişiyle, ilişkilerde tutku ve derinlik arasındaki dengeyi kurma becerini gösterme zamanı. Finansal bağlılıklar, birlikte alınacak önemli kararlar aşk hayatını şekillendirebilir. Eğer bir ilişkideysen, partnerinle maddi ya da manevi olarak güçlerinizi birleştirme süreci başlayabilir. Tabii eğer bekarsan, gizemli ama bir o kadar da etkileyici biriyle yoğun bir bağ kurabilirsin. Şimdi kalbini açmanın zamanı! Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal...