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7 Temmuz - 13 Temmuz Oğlak Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
7 - 13 Temmuz 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 7 Temmuz - 13 Temmuz haftasında Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, ayın 10. gününde gökyüzünde parlayan Dolunay, burcunda yerini alarak seni hem duygusal hem de fiziksel anlamda merkeze oturtuyor. Ancak bu durum, bir yandan da stres yükünü artırmakta olabilir. Dolunayın etkisi altında, bu hafta cildine, saçlarına ve kemik sağlığına özel bir önem vermen gerekiyor.

Gün boyunca yoğun bir tempo içerisinde olabilirsin, ancak kendine ara vermekten çekinme. Yorgunluk birikmeden, aralarda kısa molalar vererek dinlen. Ayrıca, detaylara takılıp kalma. Unutma ki bazen genel resmi görmek, detaylarda kaybolmaktan daha önemlidir. 

Bu arada doğayla temas etmek de hem fiziksel ve ruhsal anlamda yeniden canlanmanı sağlayacaktır. Bir parkta yürüyüş yapmayı, deniz kenarında huzurlu bir akşam geçirmeyi ya da sadece bahçendeki çiçeklerle vakit geçirmeyi düşünebilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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