7 Temmuz - 13 Temmuz Oğlak Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, ayın 10. gününde gökyüzünde parlayan Dolunay, burcunda yerini alarak seni hem duygusal hem de fiziksel anlamda merkeze oturtuyor. Ancak bu durum, bir yandan da stres yükünü artırmakta olabilir. Dolunayın etkisi altında, bu hafta cildine, saçlarına ve kemik sağlığına özel bir önem vermen gerekiyor.

Gün boyunca yoğun bir tempo içerisinde olabilirsin, ancak kendine ara vermekten çekinme. Yorgunluk birikmeden, aralarda kısa molalar vererek dinlen. Ayrıca, detaylara takılıp kalma. Unutma ki bazen genel resmi görmek, detaylarda kaybolmaktan daha önemlidir.

Bu arada doğayla temas etmek de hem fiziksel ve ruhsal anlamda yeniden canlanmanı sağlayacaktır. Bir parkta yürüyüş yapmayı, deniz kenarında huzurlu bir akşam geçirmeyi ya da sadece bahçendeki çiçeklerle vakit geçirmeyi düşünebilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…