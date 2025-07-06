7 Temmuz - 13 Temmuz Oğlak Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bu hafta finansal konularda dikkat çekici değişimler söz konusu olacak. Mars’ın Aslan burcuna geçişiyle birlikte kariyer hayatında hızlanan bir döneme giriyorsun. Maddi konular, miraslar, ortak yatırımlar ve krediler üzerinden yaşanacak bu gelişmeler, risk alma eğilimini artırabilir. Ancak, Mars'ın verdiği mesaj oldukça net: 'Kendi gücünü sahiplen!'

Tam da bu noktada burcundaki Dolunay'dan da güç alarak duygusal kararlar yerine stratejik ilerleyişlerle zirvedeki yerini garantileyebilirsin. Finansal dönüşümler, güç oyunları ya da iş ortaklıklarında yaşanacak rekabet, seni bir üst seviyeye taşıyabilir. Hadi, göster kendini...

Aşk hayatına gelirsek, haftanın hemen başında Dolunay'ın burcunda gerçekleşmesiyle bir aydınlanma yaşayacaksın. Bu durum, kalbinin gerçek sesini daha yüksek bir sesle duymanı sağlayacak. Mevcut bir ilişkide 'artık ya tamam ya devam' diyeceğin bir karar alma noktasına gelebilirsin. Bu Dolunay, seni daha dürüst, daha açık ve daha kararlı biri haline getiriyor. Kalbine ağır gelen bir ilişkiyi sonlandırma ya da uzun süredir görmezden geldiğin duyguları kabul etme noktasına gelebilirsin. Hislerin netleşiyor, gölgeler aydınlanıyor. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…