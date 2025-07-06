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7 Temmuz - 13 Temmuz Oğlak Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
7 - 13 Temmuz 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının aşkla imtihanını ve 7 Temmuz - 13 Temmuz haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının 7 Temmuz - 13 Temmuz haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu hafta aşk hayatında Dolunay'ın büyülü etkisiyle başlayacak. Kalbinin en derin köşelerinde saklanan duygularını keşfetmeye hazır ol. Bu Dolunay, burcunda gerçekleşecek ve seni bir aydınlanma sürecine sürükleyecek. Bu süreç, kalbinin en sessiz sırlarını bile yüksek sesle duymanı sağlayacak.

Mevcut bir ilişkideysen, belki de 'artık ya tamam ya devam' diyeceğin bir karar alma noktasına gelebilirsin. Bu Dolunay, seni daha dürüst, daha açık ve daha kararlı biri haline getiriyor. Belki de kalbine ağır gelen bir ilişkiyi sonlandırma ya da uzun süredir görmezden geldiğin duyguları kabul etme noktasına gelebilirsin.

Bu hafta hislerinle yüzleşme zamanı! Gölgeler aydınlanıyor, duyguların netleşiyor. Peki, sen buna hazır mısın? Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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