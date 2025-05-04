5 Mayıs - 11 Mayıs Oğlak Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bu hafta Ay'ın güçlü çekimi psikosomatik etkilerin artmasına neden olabilir. Yani, duygusal yüklerinin fiziksel ağrılara dönüşme olasılığı bu dönemde biraz daha artabilir. Bu durum, bedeninin ve ruhunun birlikte hareket ettiğini ve birbirlerini etkilediğini sana hatırlatabilir.

Belki de bu sayede artık duygusal sağlığına da beden sağlığın kadar özen göstermeye başlayabilirsin. Zira derler ki 'Ruh hasta olmadan beden hasta olmazmış...' İşte bu yüzden içindeki sesi takip edip kendini dinlendirmeyi de unutmamalısın. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…