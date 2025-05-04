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5 Mayıs - 11 Mayıs Oğlak Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
5 - 11 Mayıs 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının aşkla imtihanını ve 5 Mayıs - 11 Mayıs haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının 5 Mayıs - 11 Mayıs haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu hafta aşk hayatında beklenmedik bir dönüşüm ve derinleşme rüzgarları esmeye başlıyor. Gökyüzünün romantik dans partnerleri Venüs ve Plüton, seninle de bu dansa katılmanı ve ilişkilerinde yüzeyde kalan duyguların ötesine geçme fırsatını yakalamanı istiyor. Bu hafta, romantik ilişkinin belki de en kritik kararını vereceğin bir döneme giriyorsun: 'Ben mi, biz mi?'

Tam da bu noktada, mutlu olmak için kalbinin derinlerinden gelen sesi dinlemelisin. Eğer o ses 'Biz' diyorsa, kendini aşka bırakmalısın. Bu hafta sahiden gerektiğinde, odağını iş hayatından uzaklaştırıp aşka odaklanmanın senin için en doğru seçenek olacağını da söyleleyelim. Çünkü kalbinin sesini dinlersen, aşkta kazancın ömürlük olabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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