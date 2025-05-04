5 Mayıs - 11 Mayıs Oğlak Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bu hafta aşk hayatında beklenmedik bir dönüşüm ve derinleşme rüzgarları esmeye başlıyor. Gökyüzünün romantik dans partnerleri Venüs ve Plüton, seninle de bu dansa katılmanı ve ilişkilerinde yüzeyde kalan duyguların ötesine geçme fırsatını yakalamanı istiyor. Bu hafta, romantik ilişkinin belki de en kritik kararını vereceğin bir döneme giriyorsun: 'Ben mi, biz mi?'

Tam da bu noktada, mutlu olmak için kalbinin derinlerinden gelen sesi dinlemelisin. Eğer o ses 'Biz' diyorsa, kendini aşka bırakmalısın. Bu hafta sahiden gerektiğinde, odağını iş hayatından uzaklaştırıp aşka odaklanmanın senin için en doğru seçenek olacağını da söyleleyelim. Çünkü kalbinin sesini dinlersen, aşkta kazancın ömürlük olabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…