4 Ağustos - 10 Ağustos Oğlak Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bu hafta gökyüzü adeta seninle konuşuyor ve bu seferki mesajı biraz daha kişisel: Dolunay, omurga bölgene odaklanıyor. Bu, bel ve sırt ağrılarına neden olabilir, bu yüzden dikkatli olmalısın. Oturduğun yerde rahat mı hissediyorsun? Yoksa bel ağrıları mı var? Eğer öyleyse, ergonomik bir oturuş tarzı benimsemenin tam zamanı olabilir. Kendine bir iyilik yap ve rahat bir sandalye ya da yastık bul!

Eski sakatlıkların yeniden canlanabilir, bu yüzden onları ihmal etme. Belki eski bir spor yaralanması veya bir çocukluk kazası belirtilerini göstermeye başladı. Bu durumda, hemen bir uzmana başvurmayı düşünmelisin. Bir diğer önemli konu ise kas ve iskelet sistemini destekleyen magnezyum desteği. Bu konuda hekim önerisi olmayı ise unutma! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…