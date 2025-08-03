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4 Ağustos - 10 Ağustos Oğlak Burcu Haftalık Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
4 - 10 Ağustos 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Oğlak ve yükselen Oğlak burçları 4 Ağustos - 10 Ağustos haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 4 Ağustos - 10 Ağustos haftan nasıl geçecek? Bu hafta Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor?

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu hafta senin için biraz karmaşık geçebilir. Gökyüzündeki Merkür etkisi, seni finansal konularda daha uyanık olmaya çağırıyor. Ortak yatırımlar, vergiler, krediler ve miras konularında daha dikkatli olman gerekecek. Geçmişte karşılaştığın ve çözüm bulamadığın bir mali konu tekrar gündeme gelebilir. Bu hafta, finansal anlaşmalar ve sözleşmeler konusunda dikkatli olmanı ve imzaları aceleye getirmemeni öneriyoruz.

Güneş ile Jüpiter karesiyse iş hayatında karşılaşacağın 'çok iyi görünen' tekliflere karşı temkinli olmanı gerektirecek. İş ortamında her şeyin göründüğü gibi olmayabileceğini unutma! Bir de bu hafta Kova Dolunayı, para evinde parlıyor. Bu durum, uzun süredir emek verdiğin bir projenin maddi karşılığını alma dönemi olabilir. Yani iyi görünen işe adım atmak için acele etme. İkisini de dengede tutup doğru kararı vermeye odaklan. 

Aşk hayatında ise Ay ile Neptün kavuşumu, duygusal konuşmaları ve derin sohbetleri destekliyor. Partnerinle kalbinin derinliklerine inebileceğin bir sohbet yapabilir ya da platonik bir bağdan aşk filizlenebilir. Bu hafta gönlünü büyüt, ama gözünü dört aç. Zira aşk da bile her şeyin göründüğü gibi olmayabileceğini unutma! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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