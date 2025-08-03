4 Ağustos - 10 Ağustos Oğlak Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bu hafta senin için biraz karmaşık geçebilir. Gökyüzündeki Merkür etkisi, seni finansal konularda daha uyanık olmaya çağırıyor. Ortak yatırımlar, vergiler, krediler ve miras konularında daha dikkatli olman gerekecek. Geçmişte karşılaştığın ve çözüm bulamadığın bir mali konu tekrar gündeme gelebilir. Bu hafta, finansal anlaşmalar ve sözleşmeler konusunda dikkatli olmanı ve imzaları aceleye getirmemeni öneriyoruz.

Güneş ile Jüpiter karesiyse iş hayatında karşılaşacağın 'çok iyi görünen' tekliflere karşı temkinli olmanı gerektirecek. İş ortamında her şeyin göründüğü gibi olmayabileceğini unutma! Bir de bu hafta Kova Dolunayı, para evinde parlıyor. Bu durum, uzun süredir emek verdiğin bir projenin maddi karşılığını alma dönemi olabilir. Yani iyi görünen işe adım atmak için acele etme. İkisini de dengede tutup doğru kararı vermeye odaklan.

Aşk hayatında ise Ay ile Neptün kavuşumu, duygusal konuşmaları ve derin sohbetleri destekliyor. Partnerinle kalbinin derinliklerine inebileceğin bir sohbet yapabilir ya da platonik bir bağdan aşk filizlenebilir. Bu hafta gönlünü büyüt, ama gözünü dört aç. Zira aşk da bile her şeyin göründüğü gibi olmayabileceğini unutma! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…