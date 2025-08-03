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4 Ağustos - 10 Ağustos Oğlak Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
4 - 10 Ağustos 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının aşkla imtihanını ve 4 Ağustos - 10 Ağustos haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının 4 Ağustos - 10 Ağustos haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu hafta senin için biraz çalkantılı ve belki de karmaşık bir dönem olabilir. Ancak unutma ki her bulutun gümüş bir astarı vardır ve belki de bu karmaşa, hayatında yeni bir dönemin başlangıcını simgeliyor olabilir.

Mesela aşk hayatında, bu hafta Ay ile Neptün'ün kavuşumu, duygusal anlamda daha derin ve anlamlı konuşmaları destekliyor. Belki de partnerinle uzun zamandır yapmak istediğin o derin sohbeti yapma zamanı gelmiştir. Kim bilir, belki de bu sohbet, ilişkinizi daha da güçlendirecek ve aranızdaki bağı daha da kuvvetlendirecektir. 

Belki de, uzun zamandır platonik olarak gördüğün birine karşı duyguların değişmeye başlayabilir. Bu kişiye karşı hislerin, belki de bir aşkın ilk filizlerini atmaya başlıyor olabilir. Ancak, bu süreçte gönlünü büyüt, ama gözünü de dört aç. Çünkü aşk hayatında bile her şeyin göründüğü gibi olmayabileceğini unutma. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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