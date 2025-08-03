4 Ağustos - 10 Ağustos Oğlak Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bu hafta senin için biraz çalkantılı ve belki de karmaşık bir dönem olabilir. Ancak unutma ki her bulutun gümüş bir astarı vardır ve belki de bu karmaşa, hayatında yeni bir dönemin başlangıcını simgeliyor olabilir.

Mesela aşk hayatında, bu hafta Ay ile Neptün'ün kavuşumu, duygusal anlamda daha derin ve anlamlı konuşmaları destekliyor. Belki de partnerinle uzun zamandır yapmak istediğin o derin sohbeti yapma zamanı gelmiştir. Kim bilir, belki de bu sohbet, ilişkinizi daha da güçlendirecek ve aranızdaki bağı daha da kuvvetlendirecektir.

Belki de, uzun zamandır platonik olarak gördüğün birine karşı duyguların değişmeye başlayabilir. Bu kişiye karşı hislerin, belki de bir aşkın ilk filizlerini atmaya başlıyor olabilir. Ancak, bu süreçte gönlünü büyüt, ama gözünü de dört aç. Çünkü aşk hayatında bile her şeyin göründüğü gibi olmayabileceğini unutma. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…