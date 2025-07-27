28 Temmuz - 3 Ağustos Oğlak Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, senin için kariyerin her zaman ciddi bir konu olmuştur. Bu da senin disiplinli ve sorumluluk sahibi doğandan kaynaklanıyor. Bu hafta ise işler her zamankinden daha ciddi hale gelebilir desek, ne dersin? Zira, Mars ve Jüpiter'in oluşturduğu üçgen, enerjini tamamen bu alana yönlendireceğin bir dönemi işaret ediyor. Bu enerji, sorumluluklarının artmasına neden olabilir. Aynı zamanda ödüllendirileceğin sürprizleri de beraberinde getirebilir! Proje teslimlerin, yeni iş başvuruların veya büyük organizasyonların gündeminde olduğu bu süreçte odaklanman şart!

Öte yandan da Merkür ve Uranüs'ün oluşturduğu kare, yaratıcılığını sınayabilir. Bu dönemde yaratıcı krizler yaşayabilirsin. Fakat endişelenme, bu sadece geçici bir dalga. Sabırlı ol ve her şeyin zamanla düzeleceğini unutma. Bunca sorumluluk ve yükü yaratıcı enerjiler olmadan da başırıyla atlatabileceğine eminiz!

Aşk hayatına gelecek olursak, bu hafta duygularının yüzeye çıkması seni biraz tedirgin edebilir. Kendini korumak istemen son derece doğal, ancak unutma ki her duygu bastırılmak mümkün değildir... Aşk ta onlardan biri! İşte bu noktada duygularını, isteklerini ve arzularını paylaşılmak sana iyi gelebilir. Açık ve dürüst konuşmalar, güçlü ve sağlam bağlar kurmana yardımcı olacaktır. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…