28 Temmuz - 3 Ağustos Oğlak Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bu hafta aşk hayatında biraz dalgalanmalar yaşayabilirsin. Duygularının derinliklerinden yüzeye çıkan hisler, seni hafifçe tedirgin edebilir. Kendini koruma içgüdüsü devreye girebilir, bu son derece doğal. Ancak unutma ki, bazı duyguları bastırmak ne yazık ki mümkün olmayabilir... Aşk da bu duygulardan biri.

Bu hafta, duygularını, isteklerini ve arzularını paylaşmanın sana iyi geleceği bir dönem olacak. Kendini açmak, hislerini ifade etmek belki de seni rahatlatacak. Açık ve dürüst konuşmalar, ilişkilerinde güçlü ve sağlam bağlar kurmana yardımcı olacak. Böylece, karşındaki kişiye duygularını daha net bir şekilde ifade edebileceksin.

İşte bu hafta, duygusal bir yolculuğa çıkabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…