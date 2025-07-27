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28 Temmuz - 3 Ağustos Oğlak Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
28 Temmuz 2025 - 3 Ağustos 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının aşkla imtihanını ve 28 Temmuz - 3 Ağustos haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının 28 Temmuz - 3 Ağustos haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu hafta aşk hayatında biraz dalgalanmalar yaşayabilirsin. Duygularının derinliklerinden yüzeye çıkan hisler, seni hafifçe tedirgin edebilir. Kendini koruma içgüdüsü devreye girebilir, bu son derece doğal. Ancak unutma ki, bazı duyguları bastırmak ne yazık ki mümkün olmayabilir... Aşk da bu duygulardan biri.

Bu hafta, duygularını, isteklerini ve arzularını paylaşmanın sana iyi geleceği bir dönem olacak. Kendini açmak, hislerini ifade etmek belki de seni rahatlatacak. Açık ve dürüst konuşmalar, ilişkilerinde güçlü ve sağlam bağlar kurmana yardımcı olacak. Böylece, karşındaki kişiye duygularını daha net bir şekilde ifade edebileceksin.

İşte bu hafta, duygusal bir yolculuğa çıkabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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