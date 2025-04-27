28 Nisan - 4 Mayıs Oğlak Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bu hafta kariyerinde bir sıçrama yapmaya hazır olmalısın. Adeta bir roketin hızı ve gücüyle yükselişe geçeceksin. Enerjinin tüm bedenini saracağı bu dönemde, harekete geçme isteğiyle dolup taşacaksın. Ancak, Venüs ve Plüton arasındaki kare açının etkisini de unutmamak gerek. Bu hafta, iş hayatındaki düşüncelerin duygusal dalgalanmaların etkisi altında kalabilir.

Duygularınla karar verme konusunda genellikle çekimser olan sen, bu durum karşısında biraz zorlanabilirsin. Bu nedenle, riskli bir adım atmadan önce durup olan biteni dikkatlice analiz etmen önemli olabilir. Ancak, duyguların sayesinde daha önce gözden kaçırdığın birçok fırsatı fark edebilir ve hatta bu sayede rakiplerini geride bırakabilirsin. Duygularınla düşünmeyi öğrenerek gerçek potansiyelini ortaya çıkarabileceğin bu dönemi kaçırmamalısın. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…