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28 Nisan - 4 Mayıs Oğlak Burcu Haftalık Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
Invalid Date, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Oğlak ve yükselen Oğlak burçları 28 Nisan - 4 Mayıs haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 28 Nisan - 4 Mayıs haftan nasıl geçecek? Bu hafta Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor?

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu haftadan itibaren kariyerinde adeta bir roket gibi yükseleceksin. Zira bu hafta enerjini tüm hücrelerinde hissedecek ve harekete geçme arzusu ile dolacaksın. Venüs ve Plüton'un kare açısının etkisinde olacağın bu hafta, iş hayatındaki fikirlerin duygusal dalgalanmalarının etkisi altında kalabilir. 

Tam da bu noktada profesyonel hayatına duyguların gölgesini dahi karıştırmayan sen biraz bocalayabilirsin. Bu yüzden, risk almadan önce bir adım geriye çekilip durumu iyice analiz etmen gerekebilir. Öte yandan duyguların sayesinde daha önce fark etmediğin pek çok şeyi görebilir ve hatta bu sayede rakiplerinin de önüne geçebilirsin. Belli ki duygularınla düşünmeyi öğrenip gerçek gücünü gösterme şansın var, bunu sakın kaçırma! 

Aşk hayatına gelince, bu hafta ilişkilerde biraz dikkatli olman gerekebilir. Ani çıkışlar ve kıskançlık krizleri kapıda bekliyor olabilir. Bu durumda, sakinliğini koruyup anlayışlı ve hoşgörülü olman, ilişkini sağlamlaştıracak en önemli faktör olacaktır. Lakin bu krizler aşkın sonu da olabilir, bizden söylemesi! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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