28 Nisan - 4 Mayıs Oğlak Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bu haftadan itibaren kariyerinde adeta bir roket gibi yükseleceksin. Zira bu hafta enerjini tüm hücrelerinde hissedecek ve harekete geçme arzusu ile dolacaksın. Venüs ve Plüton'un kare açısının etkisinde olacağın bu hafta, iş hayatındaki fikirlerin duygusal dalgalanmalarının etkisi altında kalabilir.

Tam da bu noktada profesyonel hayatına duyguların gölgesini dahi karıştırmayan sen biraz bocalayabilirsin. Bu yüzden, risk almadan önce bir adım geriye çekilip durumu iyice analiz etmen gerekebilir. Öte yandan duyguların sayesinde daha önce fark etmediğin pek çok şeyi görebilir ve hatta bu sayede rakiplerinin de önüne geçebilirsin. Belli ki duygularınla düşünmeyi öğrenip gerçek gücünü gösterme şansın var, bunu sakın kaçırma!

Aşk hayatına gelince, bu hafta ilişkilerde biraz dikkatli olman gerekebilir. Ani çıkışlar ve kıskançlık krizleri kapıda bekliyor olabilir. Bu durumda, sakinliğini koruyup anlayışlı ve hoşgörülü olman, ilişkini sağlamlaştıracak en önemli faktör olacaktır. Lakin bu krizler aşkın sonu da olabilir, bizden söylemesi! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...