26 Mayıs - 1 Haziran Oğlak Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, Merkür ile Neptün arasında oluşan altmışlık açı, bu hafta senin için bir dönüm noktası olabilir. Bu iki gezegen arasındaki bu büyülü ilişki, seni hayal gücünün derin ve iyileştirici etkileriyle buluşturabilir.

Hayal gücünün gücünü asla küçümseme! Bu hafta, meditasyon ya da yönlendirilmiş görselleme çalışmaları gibi ruhani uygulamalar, enerjini yeniden canlandırmanın anahtarı olabilir. Unutma, bedenin senin düşündüklerini dinliyor ve ona göre hareket ediyor.

Bu yüzden, bu hafta biraz zaman ayır ve kendini bu iyileştirici enerjiye bırak. Şifaya odaklan ve bedeninin anbean iyileştiğini hisset! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…