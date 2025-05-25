26 Mayıs - 1 Haziran Oğlak Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bu hafta senin için adeta bir aksiyon filmi gibi geçecek. Sürprizlerle dolu, hareketli ve heyecan verici bir döneme giriş yapıyorsun. Gözlerini dört aç ve etrafına dikkatle bak. Çünkü maddi konularda hızlı ve önemli gelişmeler kapını çalacak.

Evrenin enerjisi, bu hafta yanında olacak. Haftanın başında meydana gelen Merkür ile Neptün'ün altmışlık açısı, sana adeta bir hazine sandığı gibi cömert hediyeler sunacak. Bu enerji dalgası, belki de uzun zamandır hayalini kurduğun bir gayrimenkulü satın almanı sağlayabilir. Ya da belki de kârlı bir anlaşma, adeta bir şans meleği gibi kapına kadar gelecek.

Bu hafta, finansal konularda adeta bir şanslı yıldızın altında olacaksın. Paranızın değeri artacak, gücünüze güç katacaksın. Ve belki de en heyecan verici kısmı, bir miras gibi köklü ve aslında uzun zamandır hakkın olan bir toplu gelirle karşılaşabilirsin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…