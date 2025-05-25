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26 Mayıs - 1 Haziran Oğlak Burcu Haftalık Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
26 Mayıs 2025 - 1 Haziran 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Oğlak ve yükselen Oğlak burçları 26 Mayıs - 1 Haziran haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 26 Mayıs - 1 Haziran haftan nasıl geçecek? Bu hafta Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor?

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu hafta senin için oldukça hareketli ve heyecan dolu geçecek gibi görünüyor. Gözlerini dört aç çünkü maddi konularda hızlı ve önemli gelişmeler seni bekliyor. Evrenin enerjisi ve haftanın başında meydana gelen Merkür ile Neptün'ün altmışlık açısı sana cömert hediyeler sunuyor.

İşte bu enerji, belki de uzun zamandır beklediğin gayrimenkulü satın almanı sağlayabilir ya da kârlı bir anlaşmayı kapına kadar getirebilir. Yani bu hafta, finansal konularda adeta bir şanslı yıldızın altında olacaksın. Parana para, gücüne güç katacak; bir de miras gibi köklü ve aslında uzun zamandır hakkın olan toplu gelire kavuşarak refaha kavuşabilirsin. 

Aşk hayatına gelirsek, bu hafta gerçek bir romantizm rüzgarı esecek. Yeni Ay'ın mistik enerjisi, belki de hiç beklemediğin bir anda, günlük rutininin içinde saklanan bir heyecanı ortaya çıkaracak. Bu gizli heyecan, belki bir aşk ya da yeni bir dostluk olabilir...  Yeter ki sana bir adım atan kişiye sen de bir adım at ve kalbinin kapılarını açmaya cesaret et! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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