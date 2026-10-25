Sevgili Oğlak, hafta keyif ve yaratıcılık alanında doğan dolunayla kendi ürettiğin işten ya da hobinden elde edeceğin gelir konusunu öne çıkarıyor. İlk günlerde fiyatını belirlemek için malzeme ve emek maliyetini topla. Plüton'un para alanına yönelen karesi eski bir alacağı hatırlatabilir; nazik ama tarihli bir hatırlatma yaz. Geri yürüyen Merkür arkadaşlarla yapılan ortak harcamalarda yanlış anlaşılma riskini artırıyor, ödemeleri kayda geçir. Güneş arkadaşlık alanında olduğundan çevrenden gelen bir iş önerisi ilgi çekebilir ama koşullarını yazılı sor. Haftanın ortalarında Ay'ın İkizler'e geçişi ev bütçene bakmanı kolaylaştırıyor. Hafta sonunda gereksiz iki harcama kalemini listeden çıkarmak ay sonunu rahatlatır. Hafta sonu için küçük bir keyif bütçesi ayır. Küçük bir tasarruf kutusu kurmak ay sonunda seni rahatlatır.

Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…