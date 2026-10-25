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Oğlak Burcu right-white
26 Ekim 2026 - 1 Kasım 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.10.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 26 Ekim - 1 Kasım haftası Oğlak ve yükselen Oğlak burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının 26 Ekim - 1 Kasım haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, hafta keyif ve yaratıcılık alanında doğan dolunayla kendi ürettiğin işten ya da hobinden elde edeceğin gelir konusunu öne çıkarıyor. İlk günlerde fiyatını belirlemek için malzeme ve emek maliyetini topla. Plüton'un para alanına yönelen karesi eski bir alacağı hatırlatabilir; nazik ama tarihli bir hatırlatma yaz. Geri yürüyen Merkür arkadaşlarla yapılan ortak harcamalarda yanlış anlaşılma riskini artırıyor, ödemeleri kayda geçir. Güneş arkadaşlık alanında olduğundan çevrenden gelen bir iş önerisi ilgi çekebilir ama koşullarını yazılı sor. Haftanın ortalarında Ay'ın İkizler'e geçişi ev bütçene bakmanı kolaylaştırıyor. Hafta sonunda gereksiz iki harcama kalemini listeden çıkarmak ay sonunu rahatlatır. Hafta sonu için küçük bir keyif bütçesi ayır. Küçük bir tasarruf kutusu kurmak ay sonunda seni rahatlatır.

Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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