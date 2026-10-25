Sevgili Oğlak, hafta aşk, yaratıcılık ve kendini ifade etme alanını aydınlatan dolunayla açılıyor; içinde sakladığın bir duyguyu ya da bir fikri ilk günlerde dile getirmek için cesaret buluyorsun. Güneş arkadaşlık alanında olduğu için çevrenden destek geliyor. Hafta ortasında Ay'ın İkizler'e geçmesi ev ve aile konularını canlandırıyor, hafta sonunda ise kariyer alanına yeni bir odak getiriyor.

Maddi olarak gelir ve harcama dengende ilk günlerde bir dönemin kapanışı var; Plüton'un para alanına kurduğu açı değer ve kazanç konusunda eski bir meseleyi açabilir. Retro Merkür arkadaş grubunda para hesabını bulandırabilir.

Peki ya aşk? Dolunay kalbinin sesini duyman için seni sessiz bir köşeye çağırıyor. Partnerine sevgini küçük bir cümleyle hatırlatmak hafta ortasında ilişkini ısıtır. Bekar Oğlak ise arkadaş ortamında beliren bir ilgiye duygularını hızlandırmadan karşılık vermeli.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…