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Oğlak Burcu right-white
26 Ekim 2026 - 1 Kasım 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.10.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Oğlak ve yükselen Oğlak burçları 26 Ekim - 1 Kasım haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 26 Ekim - 1 Kasım haftan nasıl geçecek? Bu hafta Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor?

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, hafta aşk, yaratıcılık ve kendini ifade etme alanını aydınlatan dolunayla açılıyor; içinde sakladığın bir duyguyu ya da bir fikri ilk günlerde dile getirmek için cesaret buluyorsun. Güneş arkadaşlık alanında olduğu için çevrenden destek geliyor. Hafta ortasında Ay'ın İkizler'e geçmesi ev ve aile konularını canlandırıyor, hafta sonunda ise kariyer alanına yeni bir odak getiriyor.

Maddi olarak gelir ve harcama dengende ilk günlerde bir dönemin kapanışı var; Plüton'un para alanına kurduğu açı değer ve kazanç konusunda eski bir meseleyi açabilir. Retro Merkür arkadaş grubunda para hesabını bulandırabilir.

Peki ya aşk? Dolunay kalbinin sesini duyman için seni sessiz bir köşeye çağırıyor. Partnerine sevgini küçük bir cümleyle hatırlatmak hafta ortasında ilişkini ısıtır. Bekar Oğlak ise arkadaş ortamında beliren bir ilgiye duygularını hızlandırmadan karşılık vermeli.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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