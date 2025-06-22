23 Haziran - 29 Haziran Oğlak Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bu hafta özellikle çarşamba gününden itibaren gökyüzünde parıldayan Yeni Ay, ikili ilişkiler ve ortaklık konularında yeni bir başlangıç yapman için sana güçlü bir destek sağlıyor. Belki de bir süredir aklında olan bir iş birliği düşüncesi var ya da belki de bir projeyi gerçekleştirmeyi düşlüyordun. Şimdi tam olarak bu düşüncelerini hayata geçirme zamanı!

Fakat bir an önce harekete geçmende fayda var. Çünkü hafta sonu seni biraz zorlayabilir. Gökyüzündeki Merkür ve Plüton arasındaki zıtlık, seni aşırı detaycılığa sürükleyebilir ya da kontrol etme ihtiyacını aşırıya kaçırmana neden olabilir. Bu durumda ne yapmalısın diye düşünüyorsan, işte sana birkaç öneri: Ya işlerini hızlandırıp hafta ortasına kadar tamamlamalısın ya da durumları olduğu gibi kabul edip, her şeyi akışına bırakmalısın. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…