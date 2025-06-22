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23 Haziran - 29 Haziran Oğlak Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
23 - 29 Haziran 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 23 Haziran - 29 Haziran haftası Oğlak ve yükselen Oğlak burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının 23 Haziran - 29 Haziran haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu hafta özellikle çarşamba gününden itibaren gökyüzünde parıldayan Yeni Ay, ikili ilişkiler ve ortaklık konularında yeni bir başlangıç yapman için sana güçlü bir destek sağlıyor. Belki de bir süredir aklında olan bir iş birliği düşüncesi var ya da belki de bir projeyi gerçekleştirmeyi düşlüyordun. Şimdi tam olarak bu düşüncelerini hayata geçirme zamanı!

Fakat bir an önce harekete geçmende fayda var. Çünkü hafta sonu seni biraz zorlayabilir. Gökyüzündeki Merkür ve Plüton arasındaki zıtlık, seni aşırı detaycılığa sürükleyebilir ya da kontrol etme ihtiyacını aşırıya kaçırmana neden olabilir. Bu durumda ne yapmalısın diye düşünüyorsan, işte sana birkaç öneri: Ya işlerini hızlandırıp hafta ortasına kadar tamamlamalısın ya da durumları olduğu gibi kabul edip, her şeyi akışına bırakmalısın. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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