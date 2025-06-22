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23 Haziran - 29 Haziran Oğlak Burcu Haftalık Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
23 - 29 Haziran 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Oğlak ve yükselen Oğlak burçları 23 Haziran - 29 Haziran haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 23 Haziran - 29 Haziran haftan nasıl geçecek? Bu hafta Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor?

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu haftanın tam ortasında sahneye çıkan Yeni Ay, ikili ilişkiler ve ortaklıklar konusunda yeni bir sayfa açman adına seni güçlü bir şekilde destekliyor. Belki de bir iş birliği düşünüyordun ya da uzun süredir kafanda şekillendirdiğin bir proje vardı. İşte şimdi, bu fikirlerini hayata geçirme zamanı geldi. 

Elini çabuk tutsan iyi edersin! Çünkü hafta sonunda dikkat etmen gereken bir durum var; Merkür ile Plüton arasındaki zıtlık, seni detaylara boğabilir ya da kontrol etme ihtiyacını aşırıya kaçırmana neden olabilir. Bu durumda ne yapmalı, diye soruyorsan, işte cevabı: Ya acele etmeli işleri hafta ortasına kadar tamamlamlısın ya da olayları olduğu gibi kabul edip ve akışına bırakmalısın!

Aşk hayatında ise, hafta başında Güneş ile Neptün arasında oluşan kare, özellikle duygusal anlamda belirsizliklerin olduğu ilişkilerde kafanı karıştırabilir. Bu belirsizliklere tahammül etmek, senin için oldukça zor olacak. Bu yüzden, kendini kandırmamaya özen göster ve gereksiz fedakârlıklardan kaçınmaya çalış. Kendine ve duygularına dürüst ol, bu senin en doğru kararları vermeni sağlayacak. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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