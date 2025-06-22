23 Haziran - 29 Haziran Oğlak Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bu haftanın tam ortasında sahneye çıkan Yeni Ay, ikili ilişkiler ve ortaklıklar konusunda yeni bir sayfa açman adına seni güçlü bir şekilde destekliyor. Belki de bir iş birliği düşünüyordun ya da uzun süredir kafanda şekillendirdiğin bir proje vardı. İşte şimdi, bu fikirlerini hayata geçirme zamanı geldi.

Elini çabuk tutsan iyi edersin! Çünkü hafta sonunda dikkat etmen gereken bir durum var; Merkür ile Plüton arasındaki zıtlık, seni detaylara boğabilir ya da kontrol etme ihtiyacını aşırıya kaçırmana neden olabilir. Bu durumda ne yapmalı, diye soruyorsan, işte cevabı: Ya acele etmeli işleri hafta ortasına kadar tamamlamlısın ya da olayları olduğu gibi kabul edip ve akışına bırakmalısın!

Aşk hayatında ise, hafta başında Güneş ile Neptün arasında oluşan kare, özellikle duygusal anlamda belirsizliklerin olduğu ilişkilerde kafanı karıştırabilir. Bu belirsizliklere tahammül etmek, senin için oldukça zor olacak. Bu yüzden, kendini kandırmamaya özen göster ve gereksiz fedakârlıklardan kaçınmaya çalış. Kendine ve duygularına dürüst ol, bu senin en doğru kararları vermeni sağlayacak. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…