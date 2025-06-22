23 Haziran - 29 Haziran Oğlak Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bu hafta senin için biraz karmaşık enerjiler söz konusu olabilir. Güneş ile Neptün arasında oluşan kare, özellikle duygusal ilişkilerini etkileyebilir. Bu enerji altında, belirsizliklerin olduğu ilişkilerde, bir yandan ne yapman gerektiğini bilememe durumu ile karşı karşıya kalabilirken, diğer yandan da bu belirsizliklerin getirdiği rahatsızlıkla boğuşabilirsin.

Bu belirsizliklerle başa çıkmak ise senin için zor olabilir. Çünkü her zaman net ve belirgin durumları tercih eden bir karaktere sahipsin. Bu durumda, kendini kandırmaman ve gereksiz fedakarlıklardan kaçınman oldukça önemli.

Kendine, duyguların konusunda dürüst ol, bu belirsizliklerin içinden çıkmanı sağlayacak enerji ile yürümen gereken yolu bulacaksın. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…