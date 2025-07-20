21 Temmuz - 27 Temmuz Oğlak Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bu hafta aşk hayatında biraz daha derinlere dalmak isteyebilirsin. Aslan Yeni Ay'ı, romantik sahnede bir değişiklik yapma ihtimalini gündeme getiriyor. Belki de daha tutkulu, daha bağlayıcı bir ilişki arayışındasın. Kim bilir?

Bu hafta, sadece gözlerini kamaştıran birine değil, aynı zamanda kalbini de ısıtan birine çekilebilirsin. Yani, yalnızca fiziksel çekime odaklanmak yerine, duygusal güvende hissetme ihtiyacın da artıyor. Bu, duygularını açıkça ifade edebilen ve seni anlayabilecek biriyle karşılaşabileceğin anlamına geliyor. Bu kişi, seni fazlasıyla etkileyebilir ve belki de kalbinin kapılarını aralayabilir.

Duygusal anlamda dengelerin yerine oturacağı bu haftayı gerçek aşkı arayarak geçirebilirsin. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…