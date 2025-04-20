21 Nisan - 27 Nisan Oğlak Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bu hafta yaşananlar sağlığını olumlu etkileyebilir. Boğa burcunda meydana gelecek olan Yeni Ay ile birlikte işler yoluna girebilir, maddi anlamda rahatlayabilirsin. Haliyle bu durumda üzerinizdeki baskı da azalabilir. Aynı anda yüklerin ve sorumlulukların da hafifleyerek rahat bir nefes almanı sağlayabilir.

İşte bu iyilik halini meditasyon ve yoga ile desteklemeli, zihinsel arınma sürecine girmelisin. Doğada ve dostlarınla vakit geçirerek ruhsal enerjini de korumalısın. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal...