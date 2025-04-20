21 Nisan - 27 Nisan Oğlak Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bu hafta aşk hayatında güven teması ön planda olacak. Ancak Merkür’ün retro hareketini terk edip düz hareketine başladığı bu dönemde, birine aniden güvenebilirsin. Aynı anda Boğa burcunda meydana gelecek olan Yeni Ay'ın da enerjisi ile hem mantığın hem de sezgilerinle hareket edebilir, senin için doğru olanı her zamankinden çok daha kolay keşfedebilirsin.

Ancak bekarsan, seni uyarmalıyız! Zira sürpriz bir duygu yoğunluğu ile kendini hiç tanımadığın bir yabancıya bırakabilirsin. Sonra pişman olmamak için temkinli olmanı tavsiye etmemiz şart. Güvenmek için acele etme! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal...