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21 Nisan - 27 Nisan Oğlak Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
21 - 27 Nisan 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının aşkla imtihanını ve 21 Nisan - 27 Nisan haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının 21 Nisan - 27 Nisan haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu hafta aşk hayatında güven teması ön planda olacak. Ancak Merkür’ün retro hareketini terk edip düz hareketine başladığı bu dönemde, birine aniden güvenebilirsin. Aynı anda Boğa burcunda meydana gelecek olan Yeni Ay'ın da enerjisi ile hem mantığın hem de sezgilerinle hareket edebilir, senin için doğru olanı her zamankinden çok daha kolay keşfedebilirsin. 

Ancak bekarsan, seni uyarmalıyız! Zira sürpriz bir duygu yoğunluğu ile kendini hiç tanımadığın bir yabancıya bırakabilirsin. Sonra pişman olmamak için temkinli olmanı tavsiye etmemiz şart. Güvenmek için acele etme! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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