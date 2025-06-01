2 Haziran - 8 Haziran Oğlak Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bu hafta gökyüzünde bir şölen var ve senin için muhteşem haberlerimiz mevcut. Merkür ile Neptün arasında oluşacak altmışlık açı, seni hayal gücünün büyülü ve iyileştirici etkisiyle buluşturacak.

Bu hafta, düşlerinin ve hayal gücünün sınırlarını zorla! Çünkü bu, enerjini yeniden canlandırmanın anahtarı olabilir. Meditasyon ve yönlendirilmiş görselleme çalışmaları, bu enerjiyi harekete geçirmenin en etkili yolu olabilir.

Unutma ki bedenin düşündüklerini dinliyor ve ona göre hareket ediyor. Yani, pozitif ve canlandırıcı düşüncelerin, bedenini ve doğal olarak da sağlığını canlandıracak. Bu nedenle, bu hafta kendine biraz zaman ayır ve sessiz bir köşede oturup meditasyon yap. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…