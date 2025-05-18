19 Mayıs - 25 Mayıs Oğlak Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bu hafta gökyüzündeki hareketlilik hayatında bir dizi önemli etkiye sahip olabilir. Satürn'ün enerjik ve cesur Koç burcuna geçişi, sağlıkla ilgili sorumluluklarını bir kenara bırakmanın artık mümkün olmadığını gösteriyor. Evet, evren adeta seninle konuşuyor ve vücudundan gelen net sinyalleri görmezden gelmemen konusunda seni uyarıyor.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise, Güneş ve Uranüs arasındaki olumlu üçgen açının etkisiyle alışkanlıklarında yapacağın minik değişikliklerle büyük bir rahatlama yaşayabilirsin. Galiba alışılagelmiş rutininden sapmanın zamanı gelmiş olabilir. Belki de sağlığın için yaptığın bazı şeylerden vazgeçmek ve biraz ara vermek iyi olabilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal...