19 Mayıs - 25 Mayıs Oğlak Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bu hafta para konularında adımlarını dikkatlice atman gerekiyor. Ancak merak etme, bu durum seni korkutmasın çünkü Güneş’in İkizler burcundaki yolculuğu, sana daha detaylı düşünme ve planlama becerisi kazandıracak. Bu durum, finansal kararlarını daha bilinçli bir şekilde almana yardımcı olacak.

Özellikle 24 Mayıs’ta Uranüs'ün olumlu açısı, aklında uzun zamandır olan yaratıcı bir yatırım fikrini hayata geçirmen için mükemmel bir zamanı işaret ediyor. Bu fırsatı kaçırma ve belki de bir süredir hayalini kurduğun projeyi hayata geçir!

Aşk hayatında ise bu hafta biraz nostalji havası esiyor. Hazır ol, 22 Mayıs’ta meydana gelecek olan Venüs ile Mars üçgeniyle geçmişte kaldığını sandığın bir aşk küllerinden doğabilir. Ancak bu defa olaylara farklı bir perspektiften bakman şart. Belki de geçmişte gözden kaçırdığın bazı detayları şimdi fark edebilirsin. Bu durum, ilişkini daha sağlam bir temele oturtmana yardımcı olacaktır. Bu hafta duygusal anlamda kendini yeniden keşfetme fırsatı da bulabilirsin. Mutlaka kendine zaman ayır, duygularını dinle ve kalbinin sesini takip et. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...