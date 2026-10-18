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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Oğlak Burcu chevron-right-grey 19 Ekim - 25 Ekim Oğlak Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
19 - 25 Ekim 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
18.10.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 19 Ekim - 25 Ekim haftası Oğlak ve yükselen Oğlak burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının 19 Ekim - 25 Ekim haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, para ve değer konularını arkadaşlarla paylaşılan masrafların gölgesinde yeniden sorgulatan retro Venüs ile Plüton karesi haftanın başında etkili; on birinci evine geçen Güneş ise topluluk kaynaklı kazanç fikirlerini artırıyor. Ödünç verdiğin ya da aldığın tutarları ilk günlerde yazılı kayda geçir. Merkür'ün geri yürüyüşünden önce ortak bir harcama ya da borç alacak ilişkisini netleştirmek akıllıca. İkinci yarıda büyük ödemeleri ertesi güne bırakmak ve hedeflediğin birikimi haftalık parçalara ayırmak bütçeni rahatlatır. Gereksiz abonelikleri kapatmayı da düşün. Bütçeni ev ve iş olarak iki kalemde izlemek karışıklığı azaltır. Önümüzdeki haftanın sabit ödemelerini şimdiden yazmak da iyi bir adım olur. Kime ne kadar borç verdiğini tarihleriyle not etmek sonradan çıkabilecek sürtüşmeyi önler.

Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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