Sevgili Oğlak, para ve değer konularını arkadaşlarla paylaşılan masrafların gölgesinde yeniden sorgulatan retro Venüs ile Plüton karesi haftanın başında etkili; on birinci evine geçen Güneş ise topluluk kaynaklı kazanç fikirlerini artırıyor. Ödünç verdiğin ya da aldığın tutarları ilk günlerde yazılı kayda geçir. Merkür'ün geri yürüyüşünden önce ortak bir harcama ya da borç alacak ilişkisini netleştirmek akıllıca. İkinci yarıda büyük ödemeleri ertesi güne bırakmak ve hedeflediğin birikimi haftalık parçalara ayırmak bütçeni rahatlatır. Gereksiz abonelikleri kapatmayı da düşün. Bütçeni ev ve iş olarak iki kalemde izlemek karışıklığı azaltır. Önümüzdeki haftanın sabit ödemelerini şimdiden yazmak da iyi bir adım olur. Kime ne kadar borç verdiğini tarihleriyle not etmek sonradan çıkabilecek sürtüşmeyi önler.

Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…